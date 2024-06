Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αφηγείται την πρώτη του συνάντηση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Πορτογαλίας πέρυσι και πλέκει το εγκώμιο του CR7.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ διορίστηκε προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας τον περασμένο Ιανουάριο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει κεντρικό πρόσωπο από τότε στο ρόστερ της ομάδας. Μιλώντας στο FIVE podcast του Ρίο Φέρντιναντ, ο Ισπανός ρωτήθηκε για την πρώτη του συνάντηση με τον «CR7» ενόψει των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάρτιο.

«Όταν αναλαμβάνεις μια διεθνή δουλειά, αναλαμβάνεις την ευθύνη του σχεδόν μεγάλου σεβασμού για όσα έχει κάνει ο παίκτης τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο Μαρτίνεθ. «Πρέπει να δίνετε σεβασμό στους παίκτες που έχουν προσφέρει στην εθνική ομάδα. Με τον Κριστιάνο, έπρεπε να μάθω πού ήταν [ψυχικά] μετά από είκοσι χρόνια υπηρεσίας στην εθνική ομάδα. Ήταν ο μόνος παίκτης που είχε την ευκαιρία να φτάσει τους 200 διεθνείς αγώνες, οπότε μιλάμε για κάτι που πρόκειται να επηρεάσει τις επόμενες 3-4 γενιές Πορτογάλων ποδοσφαιριστών που θα ακολουθήσουν.

Έτσι η συζήτησή μου [μαζί του] ήταν αρκετά ανοιχτή και εύκολη, και είχε στόχο να μάθω αμέσως πώς ένιωθε. Αυτό που κατάλαβα, που τον κάνει τόσο διαφορετικό από τους άλλους, έχει αυτή την... πείνα. Κανονικά ένας παίκτης αποσύρεται όταν αισθάνεται ότι κάτι δεν βγαίνει, δεν πάει όπως θα ήθελε. Στην περίπτωσή του ήταν έτοιμος να δώσει ό,τι χρειαζόταν η εθνική ομάδα. Ήταν μια πολύ καλή κουβέντα, έβλεπα ότι ήταν έτοιμος να είναι σημαντικός και να παλέψει για τη θέση του.

Μερικές φορές μιλάμε με το προσωπικό και δεν μπορούσες να πεις ότι είναι 39 και κέρδισε τα πάντα. Μπαίνει στην προπόνηση και υπάρχει νόημα σε ό,τι κάνει. Θέλει να εκμεταλλευτεί την κάθε στιγμή για να προετοιμαστεί. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για έναν νεαρό παίκτη από κάποιον που έχει παίξει 200 ​​διεθνείς αγώνες και εξακολουθεί να είναι ο τελευταίος παίκτης που εγκαταλείπει το γήπεδο, χρησιμοποιώντας κάθε πτυχή της διατροφής, της προετοιμασίας του σώματος, της πρόληψης τραυματισμών. Αυτές είναι οι πτυχές που σε κάνουν τελειομανή. Αυτή η επιρροή ξεφεύγει πολύ πέρα ​​από αυτό που μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο».

🚨Roberto Martinez: “You don't get a better example for young players than Cristiano Ronaldo, who has played 200 international games and is still the last player to leave the training pitch.” pic.twitter.com/zEVq5Qb5eo