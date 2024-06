Με τέσσερις ποδοσφαιριστές στις τελικές επιλογές της Αγγλίας, η Κρίσταλ Πάλας θα έχει τους περισσότερους εκπροσώπους στην αποστολή του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο EURO 2024.

Τις τελικές του επιλογές για το EURO 2024 ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Δεν έλειψαν φυσικά και οι ηχηρές απουσίες με αυτή του Τζακ Γκρίλις να προκαλεί τον μεγαλύτερο ντόρο, καθώς λίγοι περίμεναν ότι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι θα έμενε εκτός από τη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

Από την άλλη, η Κρίσταλ Πάλας ενημερώθηκε ότι τέσσερις ποδοσφαιριστές της θα βρεθούν στην αποστολή της Αγγλίας στο EURO 2024. Πρόκειται για τους Ντιν Χέντερσον, Μαρκ Γκουέι, Άνταμ Γουάρτον και Εμπερέτσι Έζε. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Λονδίνου που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η Κρίσταλ Πάλας θα είναι μάλιστα η ομάδα με τους περισσότερους εκπροσώπους στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο ερχόμενο EURO, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επιτυχία του κλαμπ σε γενικότερα πλαίσια.

