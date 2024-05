Σύμφωνα με το CANAL+ ο εκλέκτορας της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, σκοπεύει να επαναφέρει στην εθνική Γαλλίας τον Ενγκολό Καντέ για το EURO 2024 έπειτα από μια διετία.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν ετοιμάζει κλήση - έκπληξη στην αποστολή της Γαλλίας ια το EURO 2024 . Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CANAL+ ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Τρικολόρ ται να καλέσει τον Ενγκολό Καντέ μετά από μια διετή απουσία από την εθνική ομ άδα!

Ο 33χρονος αμυντικός χαφ την περασμένη σεζόν ταλαιπωρηκε από τραυματισμούς στον αχλειο τένοντα και στ ε αποτέλεσμα να κάνει μόλις εννέα εμφανίσεις την τσέλσι , όμως στην πρώτη του χρονιά στη σαουδι α του . Με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ μετράει μέχρι στιγμής 41 εμφανίσεις, με α γκολ - έξι ασίστ και με τις εμφανίσεις του δείχνει να έχει κερδίσει και π άλι την εμπιστοσύνη του Ντιντιέ Ντεσάν .

Τελευταία εμφάνιση του βραχύσωμου μέσου με τη Γαλλία ήταν στις 3 Ιουνίου τ ου 2022 στην εντός έδρας ήττα από τη Δανία με 2-1 για το Nations League . Συνολικά ο Καντέ μετράει με το εθνόσημο 53 εμφανίσεις, με δυο γκολ και μια ασ ίστ, ενώ ήταν βασικό γρανάζι της ομάδας του Ντεσάν που σήκωσε το ο Κύπελλο το 2018.

