Η Τουρκία αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του EURO 2028, με την πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας για συνδιοργάνωση του θεσμού, να είναι πλέον η μοναδική.

Προς Βρετανία οδηγείται το Euro 2028. Η Τουρκία διεκδικούσε τη διεξαγωγή του τουρνουά, όμως όπως έγινε γνωστό αποσύρθηκε και θα... περιμένει για το 2032, για να αναλάβει τη συνδιοργάνωση του Euro εκείνης της χρονιάς μαζί με την Τουρκία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η κοινή πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ιρλανδία «παίζει» χωρίς αντίπαλο. Η ανακοίνωση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA για το... αναμενόμενο θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα Γλασκώβη, Κάρντιφ, Δουβλίνο, Λονδίνο, Μπέλφαστ, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και Μπέρμιγχαμ θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Euro 2028.

🚨 BREAKING: The UK and Ireland are set to be confirmed as hosts for EURO 2028 after Turkey withdrew their bid. 🇬🇧🇮🇪



(Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/WNIYvoERj2