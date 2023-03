Ακόμα ένα ρεκόρ στη συλλογή του αειθαλή Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος στα 41 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος παίκτης που συμμετέχει σε προκριματική φάση Euro!

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός! Κι αν διαφωνείτε, ρωτήστε απλά τον αειθαλή Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Το Λιοντάρι της Σουηδίας, το οποίο συνεχίζει ανέμελο σε κορυφαίο επίπεδο ακόμα κι αν έχει ξεπεράσει... προ πολλού τα 40. Και με τους ρυθμούς που βάδιζε ήταν δεδομένο πως κάποια στιγμή θα έσπαγε ακόμα ένα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα ο επιθετικός της Μίλαν πέρασε αλλαγή στο 73΄της αναμέτρησης της Σουηδίας κόντρα στο Βέλγιο και σε ηλικία 41 ετών και 5 μηνών έγινε ο γηραιότερος παίκτης που συμμετέχει σε προκριματική φάση Euro!

To ρεκόρ κρατούσε μέχρι πρόσφατα ο Ιταλός τερματοφύλακας, Ντίνο Τζοφ, που είχε αγωνιστεί σε ηλικία 41 ετών και τριών μηνών.

41-year-old Zlatan Ibrahimovic comes on for Sweden and becomes the oldest men's player to appear in a EURO qualifier 🦁 pic.twitter.com/y2Gfj7IHcx