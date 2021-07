Το συγκινητικό γράμμα του αδερφού του Αστόρι στους πρωταθλητές Ευρώπης (vid)

Ο Μπρούνο Αστόρι, αδερφός του αδικοχαμένου αμυντικού, Ντάβιντε, έστειλε το δικό του μήνυμα στην εθνική Ιταλίας, μετά την αφιέρωση του Τζόρτζιο Κιελίνι.

Η Ιταλία είναι η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης και την περασμένη Δευτέρα (12/07) τη Δευτέρα (12/7) τιμήθηκε μαζί με τον Ματέο Μπερετίνι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, στο Κουιρινάλε.

Ο αρχηγός της «Σκουάντρα Ατζούρα», Τζόρτζιο Κιελίνι, με μεγάλη συγκίνηση αφιέρωσε την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη μνήμη του πρώην συμπαίκτη του, Ντάβιντε Αστόρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Chiellini: “We extend the dedication of this victory to Davide Astori, we would have liked to have him here, he’s always present in the thoughts and hearts of those who met him.”



