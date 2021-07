Συγκινημένος ο Κιελίνι: «Αφιερώνουμε το Euro στη μνήμη του Αστόρι» (vid)

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι αφιέρωσε συγκινημένος την κατάκτηση του Euro στη μνήμη του Ντάβιντε Αστόρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία 31 ετών.

Η Ιταλία είναι η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς νίκησε 3-2 στα πέναλτι την Αγγλία στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» και κατέκτησε το Euro, ενώ τη Δευτέρα (12/7) τιμήθηκε μαζί με τον Ματέο Μπερετίνι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, στο Κουιρινάλε.

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι σε κλίμα έντονα φορτισμένο και με μεγάλη συγκίνηση αφιέρωσε την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη μνήμη του πρώην συμπαίκτη του, Ντάβιντε Αστόρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών από ανακοπή καρδιάς.

«Θα θέλαμε να είναι μαζί μας. Είναι πάντα στις σκέψεις μας», υποστήριξε ο 36χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Γιουβέντους.

Chiellini: “We extend the dedication of this victory to Davide Astori, we would have liked to have him here, he’s always present in the thoughts and hearts of those who met him.”



