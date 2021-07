Αγγλία: Μόλις το 54% των οπαδών θεωρεί σημαντικό θέμα τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο!

Η Αγγλία τις ημέρες που θα έπρεπε να φουσκώνει από υπερηφάνεια μετά το Euro 2020, έχει βρεθεί στον κυκλώνα του θέματος για τον ρατσισμό, με τους οπαδούς στη χώρα να μην διορθώνονται...

Τα χαμένα πέναλτι στον μεγάλο τελικό του Euro 2020 απέναντι στην Ιταλία, στο «Γουέμπλεϊ», αποτέλεσαν αφορμή για τους ανεγκέφαλους ώστε να επιτεθούν με ρατσιστικά μηνύματα προς τους παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και κυρίως τους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα που αστόχησαν στα πέναλτι.

Η κατάσταση είναι τέτοια που φανέρωσε γι' ακόμα μια φορά το τεράστιο θέμα του ρατσισμού στα αγγλικά γήπεδα και το ποδόσφαιρο της χώρας, με την έρευνα που πραγματοποίησε το SkySports να μην αποτελεί σε καμία περίπτωση ενθαρρυντικό στοιχείο...

Μόλις το 54% των οπαδών θεωρεί πως είναι σοβαρό ζήτημα, με πτώση από το 57% του περασμένου Μαρτίου, ενώ, το 36% θεωρεί πως δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, σε αντίθεση με το 34% πριν από ένα τετράμηνο...

