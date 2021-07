Πως κάθε χώρα βλέπει άλλα διαφημιστικά κατά την διάρκεια του Euro (vid)

Μέσω μιας νέας τεχνολογίας που επιτρέπει διαφοροποίηση στα της εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε ένα video που παρουσιάζει το πως η UEFA προσφέρει πλέον περαιτέρω επιλογές για την εμπορική εκμετάλλευση του UEFA Euro 2020, ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι που μεταδίδει. Συγκεκριμένα, ένα video post του χρήστη UltraLinx στο Twitter μαρτυρά ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, διαφορετικές χώρες και κανάλια έδειχναν διαφορετικά διαφημιστικά μηνύματα στον ίδιο αγώνα και στα ίδια ακριβώς πλάνα.

Today I learned that stadiums can have different ads depending on channel and country. pic.twitter.com/qfgGTK7tu4