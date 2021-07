Βέλγιο-Ιταλία 1-2: Από την Πιάτσα ντελ Πόπολο μέχρι τον Καναδά οι πανηγυρισμοί των Ιταλών (pics & vids)

Οι Ιταλοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας του Μαντσίνι στους «4» του Euro!

Μπαρέλα και Ινσίνιε έστειλαν την Ιταλία στα ημιτελικά του Euro και πλέον επόμενο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου είναι η Ισπανία.

Οι Ιταλοί το χάρηκαν με τη ψυχή τους. Στην κεντρική πλατεία της Ρώμης, Πιάτσα ντελ Πόπολο έγινε... χαμός από οπαδούς που πανηγύρισαν την πρόκριση κόντρα στην κορυφαία εθνική του ranking.

Σημαίες της χώρας, συνθήματα και ιαχές διαδέχτηκαν τη μεγάλη νίκη,

Italian fans watch the UEFA EURO 2020 quarter-final against Belgium on a giant screen at Piazza del Popolo in Rome, Italy



: Riccardo De Luca pic.twitter.com/ay8ag28UED — Anadolu Images (@anadoluimages) July 3, 2021

VIDEO: It was party time in Rivière-des-Prairies Friday afternoon. Hundreds of Italian soccer fans celebrated their team's quarterfinal win vs Belgium at the Euro tournament.

https://t.co/DoSnH9Pxka — Domenic Fazioli (@DomenicFazioli) July 3, 2021