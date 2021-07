Λούκα Λούτενμπαχ: Ο δεύτερος πιο διάσημος Ελβετός μετά τον Φέντερερ!

Ο Λούκα Λούτενμπαχ... έκλεψε τη δόξα του Ζόμερ κι αυτή τη στιγμή μπορείς να πεις πως είναι και το δεύτερο διασημότερο πρόσωπο στην Ελβετία μετά τον Ρότζερ Φέντερερ.

Βρέθηκε από την κόλαση στον παράδεισο, από την ποδοσφαιρική απογοήτευση στον απόλυτο ενθουσιασμό. Ο Λούκα Λούτενμπαχ μπήκε στις καρδιές των οπαδών σε όλο τον κόσμο, γιατί οι αγνοί οπαδοί είναι σαν αυτόν. Ο Ελβετός άθελά του έκλεψε από τη δόξα των διεθνών, όμως μια τέτοια στιγμή όλοι μπαίνουν στο κάδρο των διεθνών.

Ο Ζόμερ έστειλε με την επέμβασή του την ομάδα στα προημιτελικά, αλλά ο 28χρονος έγινε σε λίγες ώρες πιο αναγνωρίσιμος από τον γκολκίπερ της Ντόρτμουντ.

Ο Σεφέροβιτς και ο Γκαβράνοβιτς πέτυχαν τα γκολ της λύτρωσης, αλλά το twitter και το instagramm έκαναν... πάρτι με τις αντιδράσεις του. Οι Ελβετοί λάτρεψαν τον συμπατριώτη τους, οι εταιρείες έστειλαν δεκάδες δώρα για να τους ανταποδώσουν αυτή τη μοναδική αγνή ποδοσφαιρική στιγμή που προσέφερε!

Football, bloody hell! Unbelievable.



Many, many congratulations to Switzerland, much deserved.



Man of the match: #FRASUI 🇨🇭 pic.twitter.com/L7YOstYc5T — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 28, 2021

Ο Λούκα Λούτενμπαχ μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο δεύτερος πιο... διάσημος κι από τον αθλητή - σύμβολο, Ρότζερ Φέντερερ! Αλλωστε, μόνο ο κορυφαίος τενίστας θα έβρισκε τέτοια άμεση ανταπόκριση στην επιθυμία του να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας με την Ισπανία στην Αγία Πετρούπολη.

«Πραγματικά δεν ξέρω το τι μου συνέβη», έλεγε ο νεαρός άνδρας στο τηλέφωνο. Μετά από εκείνο το παιχνίδι ο ίδιος κατακλύστηκε από μηνύματα.

«Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που ξέρω μου έγραψαν», τονίζει χαμογελώντας ο Ελβετός που είδε τη ζωή του να αλλάζει βγάζοντας τη μπλούζα του και πανηγυρίζοντας σα να μην υπάρχει αύριο...

Η φήμη του ξεπέρασε τις Άλπεις και ο Δήμαρχος του Λονδίνου, ανέβασε τις φωτογραφίες του Λούκα στο Twitter του αναφέροντάς τον ως τον άνθρωπο του αγώνα «Man of the Match – Man of the Match» έγραφε ο Σαντίκ Καν.

«Δεν είχα δίκτυο την ώρα του αγώνα. Όμως μερικοί φίλαθλοι γύρω μου συνδέθηκαν και γρήγορα κατάλαβα το τι είχε γίνει. Τι απίστευτο πράγμα», τονίζει με έκπληξη ο 28χρονος. Ως ερασιτέχνης παίκτης της FC Rebeuvelier δεν δίνει σημασία στη ξαφνική φήμη. Ξέρει ότι τέτοια πράγματα πάνε και έρχονται. Όπως ο Τζάκα και οι άλλοι Ελβετοί επικεντρώνεται στη συνέχεια του θεσμού.

Ο Λούκα είναι ένας freelancer αθλητικογράφος στον ελεύθερό του χρόνο γράφοντας για την Quotidien jurassien. Ασχολείται με το εμπόριο και έχει και εδώ και δέκα χρόνια το σατιρικό site Carton Rouge. Άλλωστε είναι τουλάχιστον 10 χρόνια που ακολουθεί την Εθνική Ελβετίας.

Λούκα Λούτενμπαχ, ο πιο πιστός οπαδός...

Ο Λούκα είναι φανατικός με την Εθνική Ελβετίας εδώ και χρόνια και έχει ζήσει την εμπειρία των αγώνων της σε τουλάχιστον 50 περιπτώσεις. Δεν έχασε ούτε ένα ματς προκριματικών και ήταν στο Αζερμπαϊτζάν για τα ματς με Ουαλία και Τουρκία, αν και ήταν αδύνατο να κάνει road trip Μπακού - Ρώμη- Μπακού. Η τρέλα του για την Εθνική είναι... σύμμαχος για να πετύχει τον στόχο του.

Η τεράστια πρόκριση των Ελβετών επί της Γαλλίας είναι η πιο όμορφη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας, και ο ίδιος το πρόσωπο που δεν θα ξεχάσει κανείς οπαδός!