Δανία - Ουαλία: Ο Μπέιλ «στράβωσε» και έφυγε, όταν ρωτήθηκε αν ήταν το τελευταίο του ματς (vid)

Ο Γκάρεθ Μπέιλ ρωτήθηκε αν το ματς κόντρα στη Δανία ήταν το τελευταίο του με τη φανέλα της Ουαλίας, «στράβωσε» και αποχώρησε από τις δηλώσεις που έκανε.

Η Δανία συνέτριψε 4-0 την Ουαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euro με τον Γκάρεθ Μπέιλ να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του στις πρώτες δηλώσεις μετά από τη λήξη της αναμέτρησης στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ.

Ο 31χρονος Ουαλός της Ρεάλ ρωτήθηκε για το αν το ματς της ολλανδικής πρωτεύουσας ήταν το τελευταίο του με τους Δράκους, αλλά δεν απάντησε. Αντίθετα, «στράβωσε» εκφράζοντας την ενόχλησή του και αποχώρησε. Δείτε το χαρακτηριστικό video:

Gareth Bale's reaction to being asked if it was his last game for Wales pic.twitter.com/ffpvpSUzrR