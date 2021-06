Αγώνες χωρίς αύριο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Μεγάλα παιχνίδια στη φάση των «16» με περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων αρχίζουν οι νοκ άουτ αγώνες. Περιθώρια για γκέλες πλέον δεν υπάρχουν. Οι αγώνες είναι χωρίς αύριο και ήττα σημαίνει αποκλεισμός.

Τα 8 παιχνίδια της φάσης των «16» θα διεξαχθούν από το Σάββατο έως την Τρίτη. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Βέλγιο-Πορτογαλία και Αγγλία-Γερμανία. Κάθε ημέρα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 2 αγώνες, στις 19:00 και στις 22:00. Σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κρίνεται στην παράταση ή στα πέναλτι.

Τα 2 πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» θα διεξαχθούν το Σάββατο. Στις 19:00 θα αναμετρηθούν στο Άμστερνταμ η Ουαλία και η Δανία και στις 22:00 στο Wembley η Ιταλία και η Αυστρία.



Η πρόκριση, τα οφσάιντ και οι ασίστ



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για κάθε αγώνα της φάσης των «16» Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:

• Ομάδα που θα προκριθεί

• Μέθοδος πρόκρισης (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι)

• Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

• Παίκτης που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

• Τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal στον αγώνα

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5

• Καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα

• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

• Ομάδα που θα κάνει τα περισσότερα φάουλ στον αγώνα

• Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη & Τελικό αποτέλεσμα

• Ημίχρονο/Τελικό & Goal/No Goal

• Πρώτο γεγονός στον αγώνα

• Συνολικές ασίστ

• Συνολικά οφσάιντ

• Προσπάθειες προς την εστία παικτών

• Πόντοι αξιολόγησης παικτών



Οι προωθητικές ενέργειες και τα Power Combo



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Για τους νοκ άουτ αγώνες του Ευρωπαϊκού προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα και τα Power Combo, τα συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις.

Τέσσερα από τα Power Combo για τους αγώνες του Σαββάτου είναι τα ακόλουθα:

• Ουαλία-Δανία: Κανονική διάρκεια: Ο Μπέιλ να σκοράρει & πρώτη ομάδα που θα κερδίσει κόρνερ η Ουαλία & τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Δανία.

• Ουαλία-Δανία: Η Δανία να προκριθεί στην παράταση & η Ουαλία over 3,5 κόρνερ στην κανονική διάρκεια & over 3,5 συνολικά κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• Ιταλία-Αυστρία: Κανονική διάρκεια: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το δεύτερο & τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Ιταλία.

• Ιταλία-Αυστρία: Κανονική διάρκεια: Η Ιταλία να κερδίσει με μηδέν παθητικό & η Ιταλία over 6,5 κόρνερ & η Αυστρία over 4,5 κόρνερ.