Φινλανδία - Βέλγιο: Η εισβολέας διαφήμισε σάιτ κρυπτονομίσματος (vid)

Με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας τυπωμένη στη μπλούζα της, η γυναίκα που εισέβαλε στο 90' του Φινλανδία-Βέλγιο στο «Parken Stadium» πέτυχε τον σκοπό της να διαφημίσει μία αναδυόμενη μορφή κρυπτονομίσματος.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Φινλανδία και το Βέλγιο χρειάστηκε να διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα στο 90', όταν μία νεαρή γυναίκα εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «Parken Stadium».



Η εισβολέας κατάφερε να φτάσει σχεδόν μέχρι τη σέντρα, προτού οι αρχές την σταματήσουν και την απομακρύνουν από το γήπεδο για να ολοκληρωθεί το ματς. Κι ο στόχος της δεν ήταν να κινηθεί κατά κάποιου παίκτη ή να κερδίσει απλά την προσοχή, αλλά να διαφημίσει μια ιστοσελίδα κρυπτονομίσματος, της διαδεδομένης μεθόδου συναλλαγών με ψηφιακό χρήμα.



Το «WTF» στη μπλούζα της και η τυπωμένη διεύθυνση της ιστοσελίδας αφορούν ένα ανταγωνιστικό σάιτ του Bitcoin, της πιο διάσημη μορφής κρυπτονομίσματος, το οποίο και θέλησε να διαφημίσει. Όπως λέει και το ρητό, άλλωστε, «δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση» και το γεγονός ότι πιάστηκε από τους φρουρούς δεν αναιρεί ότι πέτυχε τον σκοπό της.



Euro 2020 pitch invader advertises cryptocurrency in skimpy outfit during Belgium’s clash with Finland... - The Sun https://t.co/mJ07CAQtK6 #BelgiumFinland pic.twitter.com/f20PYRChsT