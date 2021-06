Πορτογαλία: Η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης που δέχθηκε τέσσερα γκολ (pic)

Αρνητικό ρεκόρ... έγραψε η εθνική Πορτογαλίας, μετά την βαριά ήττα που υπέστη από τους Γερμανούς με 4-2.

Παρά το αρχικό προβάδισμα, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος γνώρισε την ήττα με 4-2 και με αυτόν τον τρόπο έγινε και η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης που δέχεται ποτέ σε ένα ματς συνολικά τέσσερα γκολ.

Οχι μόνο αυτό αλλά με τα δύο αυτογκόλ που της καταλογίστηκαν έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία είτε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή του Παγκοσμίου Κυπέλλου που βάζει δύο αυτογκόλ στο ίδιο παιχνίδι.

