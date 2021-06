Ο Λεβ το ξανάκανε: Δεν αντιστάθηκε στη μύτη του (pics)

Ο Γιόαχιμ Λεβ δεν αντιστάθηκε στην κακή του συνήθεια και σκάλισε και πάλι τη μύτη του στην αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Γαλλία.

Είναι μια κακή συνήθεια, ένας εθισμός από τον οποίον δεν μπορεί να ξεφύγει. Μπορεί να έχει περιορίσει τις κινήσεις του σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι αδύνατον να τις αποβάλλει εντελώς από το ρεπερτόριό του.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Γιόαχιμ Λεβ, δεν αντιστάθηκε στη μύτη του και έσπευσε να την σκαλίσει και πάλι. Δείτε τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα με τον 61χρονο από το ματς στο Μόναχο κόντρα στη Γαλλία:

Oh Dear Joachim Low has had his fingers downs his pants again hasn’t he... pic.twitter.com/9LW3odqtTS