Euro 2020: Οι ενδεκάδες στο Ουαλία - Ελβετία

Οι Ρομπ Πέιτζ και Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρατάξουν τις Ουαλία και Ελβετία για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου

Ουαλία και Ελβετία κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο «Μπακού» στις 16:00, με τους Ρομπ Πέιτζ και Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες των δύο εθνικών ομάδων ενόψει της 1ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου.

Ουαλία: Γουόρντ, Μέπαμ, Ρόντον, Ντέιβις, Ρόμπερτς, Αλεν, Μορέλ, Ράμσεϊ, Τζέιμς, Μουρ, Μπέιλ

Ελβετία: Ζόμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Σαρ, Εμπαμπού, Τζάκα, Φρόιλερ, Ροντρίγκες, Σακίρι, Εμπολό, Σεφέροφιτς

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νίκολας Ντάνος και Σίριλ Γκρινγκορέ.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Γάλλος Φρανσουά Λετεξιέ μαζί με τους Ζερόμ Μπριζάρ, Μπένντζαμιν Πέιτζ και Πάβελ Χυλ.

🚨 | TEAM NEWS!#WAL are the first of the home nations to be involved at #EURO2020, here's their line-up for their opener against #SUI!