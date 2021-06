Euro 2020: Ο Γιορέντε επιστρέφει μετά από τέσσερα αρνητικά τεστ (pic)

Ετοιμος να ενσωματωθεί ξανά μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της εθνικής Ισπανίας είναι ο Ντιέγκο Γιορέντε.

Ο διεθνής σέντερ μπακ της Λιντς, πριν από μερικές ημέρες διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό κι απομονώθηκε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ο Γιορέντε υποβλήθηκε σε τέσσερα διαδοχικά τεστ κορωνοϊού και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Ετσι, πήρε το «οκ» από το ιατρικό επιτελείο της «φούριας ρόχα» και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Πάντως δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι των Ισπανών στο Euro, με την Σουηδία την Τρίτη (14/06, 22:00).

Υπενθυμίζεται πως οι παίκτες της εθνικής Ισπανίας εμβολιάστηκαν μετά από αρκετούς μήνες αναμονής και πάνε «εξοπλισμένοι» στο Euro, με την ελπίδα να μην επιδεινωθεί η έξαρση κρουσμάτων των τελευταίων ημερών.

