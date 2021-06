Κριστιάνο Ρονάλντο: Σε 10'' έφτασε από μια περιοχή στην άλλη στο 87'! (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αν και 36 ετών, όταν πατήσει γκάζι... δεν χαμπαριάζει τίποτα και κάνει τους νεότερούς του να μην μπορούν να τον ακολουθήσουν!

Ο σούπερ σταρ της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας έδειξε πως όταν το λέει η ψυχή σου και έχεις φροντίσει τόσο καλά το σώμα σου, η ηλικία είναι όντως απλά ένας αριθμός...

Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Ισπανία το βράδυ της Παρασκευής ενόψει Euro, ο CR7 έτρεξε από τη μια περιοχή στην άλλη στην αντεπίθεση που έβγαλε η ομάδα του.

Μπορεί να μην κατάφερε να γίνει απειλητικός αφού η μπάλα δεν έφτασε σ' εκείνον από την απέναντι πλευρά, όμως, μέσα σε 10'' είχε βρεθεί στα καρέ των Ισπανών!

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw