Ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να μην καλέσει τον Ρούμπεν Σεμέδο στην 26άδα για το Euro, ούτε τους Σα - Μπρούμα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας επέλεξε όλους κι όλους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Ρούμπεν Ντίας της Σίτι, τον Ζοζέ Φόντε της Λιλ και τον Πέπε της Πόρτο.

Οι Πορτογάλοι χρήστες του twitter εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση του Σάντος να καλέσει μόνο τρεις στόπερ, οι δύο εκ των οποίων μάλιστα είναι μεγάλοι σε ηλικία. Ο Φόντε είναι 37 ετών και ο Πέπε 38. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι στην αποστολή θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ο Σεμέδο του Ολυμπιακού και να μείνει εκτός αποστολής ο χαφ της Μπέτις, Γουίλιαμ Καρβάλιο.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μέσος Ντανίλο Περέιρα της Παρί, ο οποίος στο παρελθόν πέρασε από τον Άρη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο κέντρο της άμυνας αν παραστεί ανάγκη.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα tweets των Πορτογάλων:

Truthfully, I think Domingos Duarte or Ruben Semedo could have been included instead of Rafa Silva but I’m also not a fan of Fonte. Pepe and Ruben Diaz if healthy is a great tandem though.

