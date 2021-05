Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Ο προπονητής Στιβ Κλαρκ συμπεριέλαβε 26 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για το Euro, εκ των οποίων οι περισσότεροι αγωνίζονται σε ομάδες της Αγγλίας ή της Σκωτίας. Ο μοναδικός ο οποίος ανήκει σε ομάδα εκτός Νησιού είναι ο Τζακ Χέντρι, που παίζει δανεικός στην Οστάνδη, από την Σέλτικ.

Τερματοφύλακες: Γκόρντον (Χαρτς), Μάρσαλ (Ντέρμπι), ΜακΛάφλιν (Ρέιντζερς)

Αμυντικοί: Κούπερ (Λιντς), Γκάλαχερ (Μάδεργουελ), Χάνλεϊ (Νόριτς), Χέντρι (Οστάνδη), ΜακΚένα (Νότιγχαμ), Ο'Ντόνελ (Μάδεργουελ), Πάτερσον (Ρέιντζερς), Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Τέιλορ (Σέλτικ), Τίρνεϊ (Άρσεναλ)

Μέσοι: Άρμστρονγκ (Σαουθάμπτον), Κρίστι (Σέλτικ), Φλεκ (Σέφιλντ Γ.), Φόρεστ (Σέλτικ), Φρέιζερ (Νιουκάστλ), Γκίλμορ (Τσέλσι), ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), ΜακΓκρέγκορ (Σέλτικ), ΜακΤόμινεϊ (Μάντσεστερ Γ.), Τέρνμπουλ (Σέλτικ)

Επιθετικοί: Άνταμς (Σαουθάμπτον), Ντάικς (ΚΠΡ), Νίσμπετ (Χιμπέρνιαν)

The 26 players picked to represent Scotland at UEFA #EURO2020. pic.twitter.com/uV5epmAEJc

— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 19, 2021