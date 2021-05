Στην προεπιλογή της Κροατίας ο Λιβάια (pic)

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών που αποτελούν την προεπιλογή της Κροατίας ενόψει του Euro 2020. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και αυτό του πρώην άσου της ΑΕΚ και νυν της Χάιντουκ, Μάρκο Λιβάια. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας ανακοίνωσε 34 ονόματα με όλα τα μεγάλα αστέρια της χώρας να βρίσκονται μέσα, όπως είναι ο Μόντριτς, ο Κόβασιτς, ο Ρέμπιτς, ο Πέρισιτς και ο Μπρόζοβιτς.

Από αυτή την λίστα των 34 θα προκύψει η αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών των Βαλκάνιων που θα αγωνιστούν στην τελική φάση.

Here they are! #Vatreni

#Croatia #EURO2020 preliminary squad! #BeProud pic.twitter.com/TGUynpPvEd

— HNS (@HNS_CFF) May 17, 2021