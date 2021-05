Η Ολλανδία ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το Euro 2020

Την αρχική της αποστολή για την προετοιμασία εν όψει του Euro 2020 ανακοίνωσε η Ολλανδία.

Από τις πρώτες επιλογές απουσιάζει φυσικά ο Φαν Ντάικ ο οποίος έθεσε εαυτόν εκτός διοργάνωσης, καθώς είναι ανέτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε με την Λίβερπουλ στην φετινή σεζόν.

Στην αποστολή υπάρχουν και δύο νέα πρόσωπα, οι Τίμπερ και Γκακπό, ενώ επέστρεψαν στην εθνική ομάδα οι Ελ Γκάζι και Κάρστορπ. Η τελική 26αδα για το Euro όπου οι «οράνιε» θα αντιμετωπίσουν τις Ουκρανία, Αυστρία και Βόρεια Μακεδονία θα ανακοινωθεί στις 26 Μαϊου.

Τερματοφύλακες: Μάρκο Μπίζοτ (Άλκμααρ), Γιάσπερ Σίλεσεν (Βαλένθια), Τιμ Κρουλ (Νόριτς), Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ (Άγιαξ)

Αμυντικοί: Ντάλεϊ Μπλιντ (Άγιαξ), Πάτρικ Φαν Άανχολτ (Κρίσταλ Πάλας), Νέιθαν Ακέ (Μάντσεστερ Σίτι), Ματάις Ντε Λιχτ (Γιουβέντους), Ρικ Κάρσντορπ (Ρόμα), Ζερεμάια Σεντ Ζούστ (Μάιντς), Στέφαν Ντε Φράι (Ίντερ), Ντένζελ Ντάμφρις (PSV), Κένι Τετέ (Φούλαμ), Χανς Χάτεμπουρ (Αταλάντα), Όουεν Βάινταλ (Άλκμααρ).

Μέσοι: Ντόνι Φαν Ντε Μπέικ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Άγιαξ), Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Ντάβι Κλάασεν (Άγιαξ), Τόιν Κουπμάιερς (Άλκμααρ), Μάρτεν Ντε Ρόον (Αταλάντα), Τόνι Βιλένα (Κράσνονταρ), Τζίνι Βαϊνάλντουμ (Λίβερπουλ)

Επιθετικοί: Λουκ Ντε Γιονγκ (Σεβίλλη), Στίβεν Μπέργκχαους (Φέγενορντ), Στίβεν Μπέργκβαϊν (Τότεναμ), Μέμφις Ντεπάι (Λιόν), Ανουάρ Ελ Γκάζι (Άστον Βίλα), Κόντι Γκάκπό (PSV), Ντόνιελ Μάλεν (PSV), Κουίνσι Πρόμες (Σπαρτάκ Μόσχας), Γιούριεν Τίμπερ (Άγιαξ), Τζόελ Φέλτμαν (Μπράιτον), Βάουτ Βέγκχορστ (Βόλφσμπουργκ).

