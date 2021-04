Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά με την Σεβίλλη να μπαίνει ανάμεσα στις χώρες που θα φιλοξενήσουν αναμετρήσεις, ενώ, η Αγία Πετρούπολη και το Λονδίνο πήραν περισσότερα ματς μετά την αδυναμία των Δουβλίνου και Μπιλμπάο να εγγυηθούν για την είσοδο του κόσμου στα γήπεδα.

Οι αποστολές των εθνικών ομάδων δεν θα απαρτίζονται από 23 ποδοσφαιριστές, αλλά από 26, σε μια μικρή αύξηση των διαθέσιμων παικτών για τους προπονητές τους, προκειμένου ν' αποφευχθεί οποιοδήποτε απρόοπτο έχει να κάνει κυρίως με τον κορονοϊό και την καραντίνα σε περίπτωση παρουσίασης κρουσμάτων...

Exclusive: Gareth Southgate will be able to pick a 26-man England squad at Euro 2020 instead of 23 after Uefa’s national teams committee recommended the expansion

https://t.co/rFHTxZ4Zp2

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 27, 2021