«Φωτιά» ο Ζαγαρίτης: Έσωσε την ισοφάριση και στα... καπάκια πέτυχε το δεύτερο συνεχόμενο τέρμα του

Εκτός από την άμυνα, ο Βασίλης Ζαγαρίτης βοηθάει όλο και περισσότερο στην επιθετική λειτουργία της Χέρενφεϊν καθώς σκόραρε για δεύτερο σερί ματς.

Η Χέρενφεϊν διαθέτει την 5η καλύτερη άμυνα στο ολλανδικό πρωτάθλημα αυτή με παθητικό 26 γκολ σε 17 αγωνιστικές, με τον Βασίλη Ζαγαρίτη να αποτελεί βασική και αναντικατάστατη μονάδα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Εκτός από τη δουλειά του στο αμυντικό σκέλος, ο 24χρονος φουλ μπακ έχει δώσει σημαντικές βοήθειες και στην επίθεση καθώς σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Eredivisie και έφτασε τα δύο γκολ και τη μία ασίστ σε 17 παιχνίδια (όλα ως βασικός).

Μετά την Σπάρτα Ρότερνταμ, το επόμενο... θύμα του ήταν η Χέρακλες, όπου στο 77ο λεπτό και λίγο πριν γίνει αλλαγή, πέτυχε με δυνατό σουτ το 0-2 για την ομάδα, κλειδώνοντας το... διπλό, ωστόσο επτά λεπτά νωρίτερα, ήταν σωτήριος και στην άμυνα.

Η Χέρακλες έφυγε στην αντεπίθεση, εκείνος έλεγξε εξαιρετικά τον αντίπαλο του και τη στιγμή που έκανε το σουτ προς το τέρμα από κοντινή απόσταση, ο Έλληνας αμυντικός έβαλε την κόντρα και έσωσε την ομάδα του από την ισοφάριση, πανηγυρίζοντας έξαλλα την προσπάθεια.