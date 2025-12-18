Επική πρόκριση της Χερενφέιν του Ζαγαρίτη μέσα στη Φέγενορντ του Φαν Πέρσι

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης ζει το δικό του όνειρο στην Ολλανδία και ως βασικός, πανηγύρισε μία επική πρόκριση της Χερενφέιν στο Κύπελλο κόντρα στη Φέγενορντ.

Μετά από δύσκολη περίοδο στην Πάρμα , ο Βασίλης Ζαγαρίτης βρήκε τον εαυτό του στην Αλμέρε και τώρα στη Χερενφέιν δεσπόζει ως βασικός ακραίος μπακ, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Ο ίδιος μετράει ήδη ένα γκολ και μία ασίστ σε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα ωστόσο το βράδυ της Τετάρτης (18/12) έπαιξε για πρώτη φορά και στο Κύπελλο Ολλανδίας, αντιμετωπίζοντας τη Φέγενορντ μέσα στο Ντε Κάιπ.

Με τον Έλληνα αμυντικό στη βασική εντεκάδα και αγωνιζόμενο για 69 λεπτά, οι «καρδούλες» πήραν επικό διπλό νικώντας με 3-2 χάρη στο γκολ του Τρένσκο στο 90ο λεπτό, με αποτέλεσμα να έρθει η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Φέγενορντ απάντησε δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα στα γκολ της Χέρενφεϊν ωστόσο το παραπάνω τέρμα, ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην ομάδα του Φαν Πέρσι.