Σημαντική ημέρα για τον Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Χέρενφεν απέναντι στην Σπάρτα Ρότερνταμ.

Άνοιξε λογαριασμό με την Χέρενφεν ο Βασίλης Ζαγαρίτης! Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έβαλε το δικό του λιθαράκι στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του κόντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ (0-3) για την 16η αγωνιστική της Eredivisie σκοράροντας το δεύτερο τέρμα.

Η Χέρενφεν είχε ήδη προηγηθεί στο πρώτο μέρος και το γκολ του Ζαγαρίτη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου «κλείδωσε» τη νίκη. Ο 24χρονος αριστερός μπακ προωθήθηκε και έφυγε στην πλάτη της άμυνας, υποδέχτηκε την μπαλιά του συμπαίκτη του και εκτέλεσε άψογα μέσα από την περιοχή για το 0-2 στο 47'. Ο Ζαγαρίτης έχει ξεκινήσει βασικός και στα 16 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σκοράροντας το πρώτο του γκολ στη σεζόν και παράλληλα το «παρθενικό» του στην Eredivisie.

Ο ίδιος πάντως, ταπεινός στις δηλώσεις του, έσπευσε να δώσει τα εύσημα σε όλους τους συμπαίκτες του σε αυτή την πολύ ξεχωριστή για τον ίδιο ημέρα. «Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο με ένα όμορφο γκολ, αλλά δεν το λέω αυτό μόνο επειδή το έβαλα εγώ. Γιατί όταν κοιτάς πίσω, βλέπεις ότι όλη η φάση ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα. Όλοι συμμετείχαν. Έχουμε ποιότητα ως ομάδα και αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να επιβιώσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο σημερινός αγώνας μας βοηθά να εξελιχθούμε και μας κάνει πιο σίγουρους στην άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 24χρονος που έγινε παίκτης της Χέρενφεν το καλοκαίρι, συμβόλαιο που λήγει το 2028.

Το γκολ του Ζαγαρίτη στο 2:38'':