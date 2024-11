Παρελθόν από τον Άγιαξ αποτελεί ο πρώην προπονητής τηες εθνικής Ελλάδος, Τζον Φαν΄τ Σχιπ, λίγους μόλις μήνες μετά τη μετάθεσή του σε ρόλο τεχνικού συμβούλου.

Τον Οκτώβριο του 2023 ανέλαβε τον Άγιαξ ως υπηρεσιακός προπονητής σε περίοδο κρίσης και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση.

Αν και η πέμπτη θέση της περσινής σεζόν δεν ήταν αρκετή λόγω τους δυναμικού, του κύρους και της κληρονομιάς που κουβαλάει ο Άγιαξ, ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ κατάφερε να ξεκολλήσει το κλαμπ από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και να διασώσει τη χρονιά.

Το καλοκαίρι ο Άγιαξ του χάρισε τη θέση του τεχνικού συμβούλου, όμως ο πρώην εκλέκτορας της εθνικής μας ομάδας τελικά δεν μακροημέρευσε. Λίγους μόλις μήνες μετά τη μετάθεσή του σε ένα νέο πόστο, ο Φαν΄τ Σχιπ αποχαιρέτησε τον Άγιαξ, με το κλαμπ να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας τους.

«Ο Άγιαξ και ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ αποφάσισαν να τερματίσουν την εργασιακή τους σχέση κοινή συναινέσει. Σε ευχαριστούμε για όλα» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Ολλανδοί.

Ajax and John van ’t Schip have mutually agreed to terminate their employment relationship.



Thanks for everything, Ajacied ❌❌❌