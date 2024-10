Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό ήταν το σκηνικό που έστησαν οι οπαδοί της Φέγενορντ στην τελευταία προπόνησή της πριν το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Άγιαξ.

Το Φέγενορντ - Άγιαξ δεν είναι απλά ένα ντέρμπι. Σημαίνει περισσότερα για τους οπαδούς των δύο ομάδων και αυτό ακριβώς απέδειξαν οι φίλαθλοι του συλλόγου του Ρότερνταμ. Μια μέρα πριν το μεγάλο ματς (30/10 - 19:00), οι οπαδοί της Φέγενορντ πλημμύρισαν το προπονητικό της κέντρο και έφτιαξαν ατμόσφαιρα... γηπέδου για να γεμίσουν με αυτοπεποίθηση τους ποδοσφαιριστές τους.

Συνθήματα, παράσταση με καπνογόνα, σημαίες και πανό αποτέλεσαν τις ντόπες τους προς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τους καταχειροκρότησαν πριν αποχωρήσουν.

