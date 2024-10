Ένα από τα γκολ της χρονιάς σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Χέρακλες με τον Άγιαξ για την 9η αγωνιστική της Eredivisie, με τον Έντζελς να «κρεμάει» τον τερματοφύλακα του Αίαντα με απίθανη λόμπα πίσω από τη σέντρα του γηπέδου.

«Χορταστικό» ήταν το ματς της Χέρακλες με τον Άγιαξ για την 9η αγωνιστική της Eredivisie, με επτά συνολικά γκολ και τον Αίαντα να παίρνει τελικά τη νίκη με 4-3 στο 82ο λεπτό.

Την παράσταση έκλεψε το γκολ που σημειώθηκε στο 28ο λεπτό, το οποίο έβαλε μπροστά στην Χέρακλες με 2-1. Ο αμυντικός του Άγιαξ πάσαρε λάθος στη μεσαία γραμμή και ο Έντζελς βλέποντας την μπάλα να στρώνεται μπροστά του δεν δίστασε και εξαπέλυσε το σουτ πίσω από τη σέντρα του γηπέδου! Η λόμπα του έπιασε εντελώς απροετοίμαστο τον τερματοφύλακα του Άγιαξ και παρότι προσπάθησε να φτάσει προς την μπάλα, δεν κατάφερε ωστόσο να αποσοβήσει το γκολ.

Απολαύστε το γκολ:

⚽️GOAL🇳🇱 | Heracles Almelo 2-1 Ajax | Mario Engels



Mario Engels has given the lead again with an extraordinary goalpic.twitter.com/StfQdp3B3Z