Αναταραχή επικράτησε στην αναμέτρηση της Χέρενφεν με την Γρόνικνγκεν στην Eredivisie, όταν οπαδοί των φιλοξενούμενων ήρθαν στα χέρια με τους γηπεδούχους.

Η Χέρενφεν του Ρόμπιν Φαν Πέρσι επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Γκρόνινγκεν για την 6η αγωνιστική της Eredivisie, με τους φιλοξενούμενους να έχουν δεχθεί δύο απευθείας κόκκινες κάρτες στο ματς.

Τα νεύρα μεταφέρθηκαν στις εξέδρες, με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων αφήνουν τις θέσεις τους και να έρχονται στα χέρια με μερικούς οπαδούς των γηπεδούχων, καθώς και με τους άντρες ασφαλείας του γηπέδου που έσπευσαν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Μάλιστα, όπως φαίνεται από βίντεο στο Twitter, «έπεσαν» και... γεμάτες μπουνιές, ενώ η αιτία για την έναρξη των επεισοδίων δεν είναι ακόμη γνωστή.

Onrust in Heerenveen: supporters van FC Groningen zijn uit het uitvak geklommen, wat heeft geresulteerd in een vechtpartij in het thuisvak. De oorzaak is nog onbekend. pic.twitter.com/JorCXicSx4