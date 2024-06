O Βαγγέλης Παυλίδης έκλεισε στην Μπενφίκα, με το deal να είναι στα 17 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα δυο εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους. Την Πέμπτη (20/6) στη Λισαβόνα ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ.

Μετά από μια τριετία στην Άλκμααρ ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα της καριέρας του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έκλεισε στην Μπενφίκα, με τους Αετούς να δίνουν στους Ολλανδούς 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το deal περιλαμβάνει ακόμα δυο εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους. Την Πέμπτη (20/6) στη Λισαβόνα ο 25χρονος σέντερ φορ για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει.

Όπως προκύπτει μέχρι τελευταία στιγμή υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός για την απόκτηση του Παυλίδη, καθώς τόσο η «αστεράτη» Στουτγκάρδη, όσο και ομάδες από την Ιταλία προσπάθησαν να τον «κλέψουν». Ο Ρομάνο αναφέρει πως ο διεθνής striker σεβάστηκε τον λόγο που έδωσε στην Μπενφίκα και για αυτό θα γίνει κάτοικος Πορτογαλίας.

🚨🦅 Vangelis Pavlidis to Benfica, here we go! Verbal agreement in place for €17m plus €2m add-ons as revealed last week.



Pavlidis respected his word to Benfica despite proposals from Stuttgart & Italian clubs to hijack the deal.



Medical/contract signing planned on Thursday. pic.twitter.com/W25L3F2NGl