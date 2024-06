Η Άλμερε Σίτι ανακοίνωσε τον Βασίλη Ζαγαρίτη με ένα video που ο Έλληνας αριστερός μπακ - χαφ έσπαγε... πιάτα.

Στην Ολλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Ο 23χρονος αριστερός μπακ - χαφ αποχώρησε από την Πάρμα μετά από 3,5 χρόνια και υπέγραψε διετές συμβόλαιο στην Άλμερε Σίτι της Eredivisie, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.

Οι Ολλανδοί υποδέχτηκαν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή γράφοντας: «Καλώς ήρθε Βασίλειος», με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ ανέβασαν ένα video του που έσπαγε πιάτα σε ένα εστιατόριο με τη λεζάντα να γράφει στα ελληνικά: «Καλως ΗΡΘΑΤΕ!».

🍽️ 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔



Signaling that good things will come, to new beginnings!

Καλως ΗΡΘΑΤΕ!#AlmereCity #BetterTogether pic.twitter.com/iqzcwK7p21