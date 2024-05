Η Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα νίκησε τη Σπάρτα Ρότερνταμ με 3-1 και προκρίθηκε στον τελικό για το εισιτήριο του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Μεταξύ Ουτρέχτης και Γκόου Αχέντ Ιγκλς θα κριθεί το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο της Eredivisie, καθώς οι δυο ομάδες προκρίθηκαν στο μπαράζ για τη θέση που οδηγεί στο Conference League. Η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα υπέταξε τη Σπάρτα Ρότερνταμ με 3-1, ενώ οι Αετοί επικράτησαν της Ναϊμέγκεν με 2-1. Oι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή (26/5) στις 18:00 και η νικήτρια θα αγωνιστεί στο 2ο προκριματικό γύρο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

O διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας μετράει την τρέχουσα σεζόν 30 εμφανίσεις και έχει κρατήσει πέντε φορές ανέπαφη την εστία του. Θυμίζουμε πως η Ουτρέχτη ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο στο συμβόλαιο του 29χρονου κίπερ.

Der #FCUtrecht steht im Finale! Victor Jensen sorgt in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand gegen #SpartaRotterdam. Am Sonntag um 18 Uhr spielt Utrecht gegen Go Ahead Eagles, der Finalsieger nimmt an der 2. Qualirunde der UECL teil.#UTRSPA pic.twitter.com/L7M8exstkp