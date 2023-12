Η Eredivisie ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα για το μήνα Δεκέμβριο με τους δικούς μας, Βασίλη Μπάρκα και Βαγγέλη Παυλίδη να είναι μέλη της.

Συνεχίζουν να διαπρέπουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά οι Βασίλης Μπάρκας της Ουτρέχτης και Βαγγέλης Παυλίδης της Άλκμααρ συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη ενδεκάδα της Eredivisie για τον μήνα Δεκέμβριο.

Για να βγει το αποτέλεσμα ελήφθησαν υπόψη τόσο οι ψηφοφορίες που γίνονται για την ανάδειξη του MVP του κάθε αγώνα όσο και η data της OPTA.

Ο 29χρονος Έλληνας τερματοφύλακας της Ουτρέχτης έχει πραγματοποιήσει φέτος 15 συμμετοχές κρατώντας δύο φορές ανέπαφη την εστία του και δεχόμενος 23, όντας ο βασικός κίπερ της ομάδας. Τον μήνα Δεκέμβριο έπαιξε τρία παιχνίδια όπου η ομάδα του είχε δύο ισοπαλίες και μία νίκη, κρατώντας και μία φορά ανέπαφη την εστία του.

Ο 25χρονος Έλληνας επιθετικός της Άλκμααρ μετράει φέτος 22 γκολ και τρεις ασίστ σε 27 συμμετοχές. Τον μήνα Δεκέμβριο έπαιξε σε τέσσερα παιχνίδια και σκόραρε τέσσερα γκολ.

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆



📊 Het Eredivisie Elftal van de Maand December op basis van Opta data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲 pic.twitter.com/CtTCvc8LB6