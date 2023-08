H Εξέλσιορ μπήκε με το «δεξί» στην σεζόν, καθώς με γκολ στο 90+10' νίκησε στην έδρα της Ναϊμέγκεν με 4-3. Σκόραρε Αγραφιώτης, έδωσε ασίστ ο Λάμπρου.

Με θρίλερ με ευχάριστο τέλος άρχισε η σεζόν για την Εξέλσιορ, η οποία νίκησε στην έδρα της Ναϊμέγκεν με σκορ 4-3, χάρη σε «buzzer beater» του Ουμπένιας στο 90+10'. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 12' με τον 23χρονο Ελληνο-Σέρβο σέντερ φορ, Νίκο Αγραφιώτη, ο οποίος είναι αναθρεμμένος στην Ολλανδία. Στο 53' ο Λάζαρος Λάμπρου έδωσε ασίστ, με εκτέλεση κόρνερ και Γουίντελ ισοφάρισε σε 2-2. Ο 25χρονος Έλληνας εξτρέμ ήταν βασικός και αγωνίστηκε για 61 λεπτά.

Nikolas Agrafiotis 🇷🇸🇬🇷(2000) opened the scoring!

Couhaib Driouech 🇲🇦🇳🇱(2002) with a great player for the assist!!!

📽️ @DutchLeagues pic.twitter.com/6qRGxkNfVY