Ο εντυπωσιακός Τάσος Δουβίκας σκόραρε για την Ουτρέχτη στο εκτός έδρας ματς με τον Αγιαξ έπειτα από φανταστική κίνηση μέσα στην μεγάλη περιοχή.

Ακόμα ένα γκολ για τον Τάσο Δουβίκα στην φετινή Eredivisie και μάλιστα... γκολάρα! Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης της Ουτρέχτης με τον Αγιαξ στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» κατέβασε μια μπαλιά του Μπουθ, έβαλε πλάτη τον Άτο, κατέβασε την μπάλα, την κράτησε ανάμεσα από τρεις παίκτες του Αίαντα και με δυνατό σουτ... τίναξε τα δίχτυα του Ρούλι και ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της Ολλανδίας έφτασε τα 18 τρέρμα σε 31 εμφανίσεις και 20 συνολικά μέσα στη σεζόν.

#ajautr

Comedycapers in de #JohanCruijffArenA

4 #AJAXspelers laten 1 #Utrecht speler de bal in de goalie schieten...#AJAX snakt naar de #ConferenceLeague is nu wel duidelijk... pic.twitter.com/meONwYY9Dj