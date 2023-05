Οι οπαδοί της Φέγενορντ έφτιαξαν ένα μυθικό πανό 550μ. για να γιορτάσουν τον 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου και το βίντεο με την προετοιμασία του είναι εντυπωσιακό!

Έξι χρόνια μετά τον τελευταίο της τίτλο στην Eredivisie, το 2017, η Φέγενορντ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ολλανδίας για 16η φορά στην ιστορία της. Για τους οπαδούς της ομάδας του Ρότερνταμ, ήταν μια μοναδική ευκαιρία να διοργανώσουν ένα... πάρτι με εντυπωσιακό τρόπο: πριν από τον δυνητικά καθοριστικό αγώνα με τους Go Ahead Eagles, ο οποίος έληξε με 3-0.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας και όλοι όσοι βρέθηκαν στο «De Kuip» κατάφεραν να δημιουργήσουν και να εκθέσουν ένα πανό 11 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και μήκους άνω των 550 μέτρων. Πρόκειται για ένα λευκό πανό, με κόκκινες άκρες και μαύρες ρίγες στο κέντρο, το οποίο εμφανίστηκε από τους φιλάθλους κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την περίμετρο του σταδίου, σχεδόν όλους τους τομείς!

Στην κορυφή του πανό αναγράφονταν τα έτη των 16 ολλανδικών πρωταθλημάτων που κατέκτησε η Φέγενορντ, ενώ στο κέντρο αναγραφόταν η φράση «Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag» - δηλαδή «Φέγενορτντ, Φέγενορντ, τι θα κάνουμε σήμερα; Θα κερδίσουμε, αλλά το πόσο είναι το ερώτημα» - που προηγείται από το έμβλημα της ομάδας.

Γύρω από το πανό, στη συνέχεια, κάθε οπαδός κρατούσε σφιχτά στα χέρια του ένα κασκόλ του συλλόγου, τραγουδούσε τα κλασικά συνθήματα της Φέγενορντ και κάποιοι χρωμάτιζαν το γήπεδο με κόκκινα, λευκά και πράσινα καπνογόνα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό!.

Εκτός από το τελικό αποτέλεσμα που έγινε viral, εξίσου εντυπωσιακά είναι τα βίντεο με το πώς μετέφεραν οι οπαδοί το τεράστιο πανό μέχρι να το τοποθετήσουν περιμετρικά των κερκίδων αλλά και το πώς το δημιούργησαν!

Δείτε τα:

