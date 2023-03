Η Τσβόλε έριξε 13 γκολ στην Ντεν Μπος με τον Απόστολο Βέλλιο να σκοράρει τέσσερα τέρματα και να αποθεώνεται από τους φιλάθλους της ομάδας.

Σε «πάρτι» μετέτρεψε η Τσβόλε το παιχνίδι της κόντρα στην Ντεν Μπος επικρατώντας με 13-0 έχοντας τον Απόστολο Βέλλιο ως έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της, αφού ο Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας τέσσερα τέρματα και το γρηγορότερα χατ τρικ στην ιστορία της κατηγορίας (από την έναρξη του αγώνα).

11:22 - After 11 minutes and 22 seconds, Apostolos Vellios scored the fastest hat-trick from kick-off in the @1e_Divisie since Opta collects data for this league (2008-09). Madhouse. pic.twitter.com/IxbD7GQCWf