O αρχηγός της εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Τάντιτς, σημείωσε το 100ό του γκολ με τη φανέλα του Άγιαξ και μπήκε στην ιστορία του συλλόγου, που τού επιφύλαξε μια έκπληξη στη γενέτειρά του.

Ο ήρωας της αναμέτρησης μεταξύ του Άγιαξ και της Σπάρτα Ρότερνταμ (4-0) δεν ήταν άλλος από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Ντούσαν Τάντις, με 2 γκολ και μια ασίστ να καταγράφονται στην στατιστική του. Με τα δύο τέρματα αυτά ο Σέρβος έφτασε τα 100 με τη φανέλα του ολλανδικού συλλόγου, με τους οπαδούς να τραγουδούν το "Tadic on fire", κι εκείνος να τους χαρίζει τη φανέλα του.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, ο Άγιαξ αποφάσισε να κάνει μια τεράστια έκπληξη στον Τάντιτς. Το βράδυ της Τρίτης δημοσίευσε στο προφίλ του στο Twitter, μια διαφημιστική πινακίδα η οποία βρίσκεται μπροστά από το σχολείο της γενέτειράς του, Bačka Topola. «𝟭𝟬𝟬 γκολ για τον Άγιαξ, 𝟭𝟬𝟬 μπάλες για το μέλλον. Σε όλα τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο του Ντούσαν Τάντιτς: Απολαύστε!», ήταν η λεζάντα στην ανάρτηση του «Αίαντα» μέσω της οποίας αποκάλυψε ότι δώρισε 100 μπάλες στα παιδιά του δημοτικού σχολείου του Σέρβου.

Δείτε την:

𝟭𝟬𝟬 goals for Ajax, 𝟭𝟬𝟬 balls for the future.



To all kids at Dusan Tadic' primary school: Enjoy! pic.twitter.com/diYSALqlvD