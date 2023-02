Ο τεχνικός διευθυντής της Ουτρέχτης, Ζόρντι Ζουίνταμ σε δηλώσεις του τόνισε πως η ομάδα του δεν μπορεί να αγοράρει τον Βασίλη Μπάρκα και συνεπώς το καλοκαίρι θα επιστρέψει στην Σέλτικ.

O Βασίλης Μπάρκας μετά από μια σεζόν στον... πάγο απολαμβάνει και πάλι το ποδόσφαιρο. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας το καλοκαίρι μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού από την Σέλτικ στην Ουτρέχτη και δεν έχει χάσει... δευτερόλεπτο, καθώς έχει αγωνιστεί και στα 24 παιχνίδια των Ολλανδών μέσα στη σεζόν και έχει κρατήσει οκτώ φορές ανέπαφη την εστία του.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ουτρέχτης, Ζόρντι Ζουίνταμ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν έχει τα χρήματα για να αγοράσει τον 28χρονο κίπερ, ο οποίος θα γυρίσει το καλόκαιρι στην Σέλτικ. Οι Κέλτες αγόρασαν τον Μπάρκα από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2020 αντί πέντε εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε για τους Σκωτσέζους 24 φορές και είχε έντεκα «clean sheets».

🇬🇷 | Vasilis Barkas



FC Utrecht technical director Jordy Zuidam has confirmed Vasilis Barkas will return to Celtic this summer.



Despite an impressive campaign so far in the Eredevisie the club are unable to afford the keeper with Zuidam predicting a 'huge' move for Barkas. pic.twitter.com/YMBKwGzEht