Πρόωρο τέλος είχε η δεύτερη θητεία του Ντάλεϊ Μπλιντ στον Άγιαξ, καθώς ο έμπειρος αμυντικός έλυσε το συμβόλαιό του έξι μήνες πριν την ολοκλήρωσή του και είναι ελεύθερος να υπογράψει σε άλλον σύλλογο από την 1η Ιανουαρίου.

Παρελθόν από τον Άγιαξ αποτελεί κι επίσημα ο Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά και την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πολύπειρος αμυντικός, βασικός με την εθνική Ολλανδίας στα γήπεδα του Κατάρ, φερόταν από καιρό να βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου, αφού έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία από τον coach Άλφρεντ Σρόιντερ, γεγονός που τον έκανε να ζητήσει την αποδέσμευσή του.

Ο σύλλογος δεν είχε πρόθεση να χωρίσει δρόμους με τον Μπλιντ πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του, δηλαδή το καλοκαίρι του 2023, αλλά σεβάστηκε την επιθυμία του και με ανακοίνωση επισημοποίησε τη λήξη της συνεργασίας τους.

Πλέον, ο 32χρονος αμυντικός είναι ελεύθερος από την 1η Ιανουαρίου να υπογράψει σε όποιον σύλλογο θέλει και στους ενδιαφερόμενους συγκαταλέγεται η Αντβέρπ, η οποία διαθέτει επίσης δύο ακόμα βετεράνους, τους Τόμπι Αλντερβάιρελντ και Ράτζα Ναϊνγκολάν.

Σε δύο θητείες (2009-2014 και 2018-2022) με τον Άγιαξ, ο Μπλιντ κατέγραψε συνολικά 333 συμμετοχές και κατέκτησε 13 τρόπαια.

December 27, 2022: Thanks for everything, @BlindDaley!



333 matches

13 goals

7 x Eredivisie Champion

2 x KNVB Cup

2 x Johan Cruijff Shield⁰

1 x Ajax Player of the Year in 2013

1 x Eredivisie Player of the Year in 2014 pic.twitter.com/wHirzlUnnZ