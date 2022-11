Επανέρχεται σιγά-σιγά από τον τραυματισμό του ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ με τη Νόριτς.

Στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη ο Χρήστος Τζόλης είχε υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό με την Τβέντε στο παιχνίδι κόντρα στη Φέγενορντ και η διάγνωση είχε δείξει μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου.

Μετά από περίπου 1,5 μήνα, ο Έλληνας εξτρέμ επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς έχει ακολουθήσει τη Νόριτς στην προετοιμασία που κάνει στις ΗΠΑ και τον Δεκέμβρη, θα ενταχθεί ξανά στη Τβέντε όπου βρίσκεται ως δανεικός.

