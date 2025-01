Αφού Λίβερπουλ και Φαν Ντάικ δεν τα έχουν βρει για την ανανέωση, ένας μικρός οπαδός της Τότεναμ δεν έχασε την ευκαιρία να του ζητήσει να πάει στην ομάδα του.

Ένας μικρός οπαδός της Τότεναμ έκλεψε την παράσταση πριν το ματς με τη Λίβερπουλ για το EFL, απευθύνοντας στον Φαν Ντάικ μια απρόσμενη πρόταση.

«Έλα στην Τότεναμ, δεν έχουμε κανέναν καλό αμυντικό!» φώναξε ο μικρός, που μάλλον ξέρει ότι ο Ολλανδός αμυντικός δεν τα έχει βρει με τους Reds.

Ίσως η ατάκα του μικρού φιλάθλου αντικατοπτρίζει τη δύσκολη αμυντική κατάσταση των Spurs, που έχουν κρατήσει μόλις μία φορά το μηδέν στα τελευταία 11 παιχνίδια.

Ο Φαν Ντάικ, όμως, χαμογέλασε αλλά δεν απάντησε, ενώ ο μικρός φίλος των Λονδρέζων κέρδισε τη στιγμή του στο προσκήνιο.

"Van Dijk, come to Tottenham, we don't have good defenders at the moment" 😂



The Spurs mascots say it how it is.. 🤍 pic.twitter.com/rgGwblSAXT