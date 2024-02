Ο Γιούργκεν Κλοπ και τα «κόκκινα» παιδιά του πανηγύρισαν με την ψυχή τους και τον κόσμο τους την κατάκτηση του League Cup στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι.

Το έκανε με κομβικό Κώστα Τσιμίκα και ένα σωρό σημαντικότατες απουσίες. Το έκανε με τον τρόπο του Γιούργκεν Κλοπ. Η Λίβερπουλ δεν σταμάτησε μπροστά σε κανένα εμπόδιο και κατέκτησε στο 118' το League Cup, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της τελευταίας σεζόν του Γερμανού στην ομάδα.

Φυσικά, οι Ρεντς είχαν κάθε λόγο να γιορτάσουν τη σπουδαία επιτυχία τους και το έκαναν αγκαλιασμένοι, μια γροθιά με τον κόσμο τους. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όλη η Λίβερπουλ, με μπροστάρη τον πανευτυχή και συγκινημένο Κλοπ, τραγούδησε δυνατά και ανατριχιαστικά το «You'll Never Walk Alone» μπροστά στο κόκκινο πέταλο του «Γουέμπλεϊ» και επιβεβαίωσε πως είναι στιγμές που αυτή η έκδοσή της θυμίζει περισσότερο οικογένεια, παρά ομάδα.

Liverpool fans serenade Jurgen Klopp and his squad with a spine tingling rendition of club anthem "You’ll Never Walk Alone"#CarabaoCupFinal #LFC pic.twitter.com/DsKst6n9Gp