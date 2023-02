Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, δείπνησε με τον θρυλικό πρώην προπονητή των «Κόκκινων Διαβόλων», Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, σε ένα εστιατόριο του Cheshire λίγο πριν τους κρίσιμα ματς με την Μπαρτσελόνα και τη Νιούκαστλ αυτή την εβδομάδα

Ο Έρικ Τεν Χαγκ συναντήθηκε με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ενόψει των πολύ σημαντικών αγώνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Μπαρτσελόνα και τη Νιούκαστλ αυτή την εβδομάδα. Οι δύο άνδρες εθεάθησαν να συζητάνε έντονα κατά τη διάρκεια δείπνου σε ιταλικό εστιατόριο το βράδυ της Δευτέρας. Ο Ολλανδός κόουτς κυνηγάει αυτή τη στιγμή τα πρώτα του τρόπαια στο Ολντ Τράφορντ και ο Φέργκιουσον είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να του δώσει μερικές συμβουλές.

Ο Τεν Χαγκ έχει τη Γιουνάιτεντ στην κούρσα του τίτλου, στον πέμπτο γύρο του FA Cup και την Κυριακή (26/02) αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ στον τελικό του Carabao Cup αναζητώντας το πρώτο τρόπαιο από το 2017! Αλλά το προηγείται ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο «Όλντ Τράφορντ», το βράδυ της Πέμπτης (23/02) για τους 16 του Europa League στη ρεβάνς του 2-2 στο «Καμπ Νου».

Sir Alex Ferguson and Erik ten Hag having dinner together this evening [@OliverCritchlo1] pic.twitter.com/KiLgxplcwb