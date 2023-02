Ο αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, ισχυρίζεται ότι κατέκτησε την τέχνη της πάσας με τριβέλα, αφού δούλεψε δίπλα στον «μεγάλο καθηγητή» Ρικάρντο Κουαρέσμα.

Ο Πορτογάλος διεθνής πλέι μέικερ, Μπρούνο Φερνάντες, έκανε... μαγικά κατά τη διάρκεια της ρεβάνς του ημιτελικού του Carabao Cup της Γιουνάιτεντ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ένα από αυτά ήταν η σέντρα με την εξωτερική πλευρά του δεξιού του ποδιού που οδήγησε στο δεύτερο γκολ της Γιουνάιτεντ στην αναμέτρηση, κι ο Πορτογάλος διεθνής θέλησε να επισημάνει μετά το τέλος του αγώνα, ότι την έμαθε από έναν από τους καλύτερους στον χώρο.

Συγκεκριμένα δήλωσε στο Sky Sports: «Έμαθα από τον Κουαρέσμα, οπότε είχα έναν σπουδαίο καθηγητή στην Πορτογαλία. Πρέπει να μάθεις τα κόλπα τους και να τα χρησιμοποιήσεις. Ένα στα 20 δεν είναι κακό! Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας και για τα γκολ που βάλαμε».

Η Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει τη Νιούκαστλ στον τελικό του Carabao Cup στις 26 Φεβρουαρίου, έχοντας επικρατήσει της Φόρεστ με συνολικό σκορ 5-0.

Δείτε εδώ την πάσα:

🎙️ Reporter: A superb pass that you made, the question on everyone’s lips is how do you do that?



💬 Bruno Fernandes: I learned from Quaresma.



Game recognises game 👑 pic.twitter.com/fGCnxRSoTJ