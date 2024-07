Το mind game του Αντρέ Ονάνα να υποδείξει στους παίκτες της Άρσεναλ πού να εκτελέσουν τα πέναλτι στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι, δεν ήταν και πολύ αποτελεσματικό.

Η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (28/07) σε φιλική αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να πραγματοποιούν στις ΗΠΑ την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Με την Premier League να ξεκινάει σε κάτι λιγότερο από τρεις εβδομάδες, φαίνεται πως ήδη έχουμε... beef, μεταξύ του Οντρέ Ονάνα και του Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα, ακολούθησε η διαδικασία των πέναλτι παρά τη νίκη των Gunners. Εκεί, ο Ονάνα θέλησε να κάνει τα... δικά του.

Στην πρώτη εκτέλεση της Άρσεναλ, ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας υπέδειξε στον Φάμπιο Βιέιρα πού να στοχεύσει, δείχνοντας επίμονα την αριστερή του γωνία. Ο Πορτογάλος εκτέλεσε, στόχευσε στην αριστερή πλευρά, αλλά ο Ονάνα έπεσε από την... άλλη βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του.

Λίγο αργότερα, όταν ήρθε η σειρά του Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες, ο Ονάνα επανέλαβε το ίδιο μοτίβο. Προσπάθησε να αποσυντονίσει τον Βραζιλιάνο «συμβουλεύοντάς» τον να σουτάρει στην αριστερή του γωνία. Εκείνος σημάδεψε εύστοχα με τον Ονάνα να πηδάει ξανά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Onana is a clown. Gabriel smashes it top bins right where he told him to shoot. 😂 pic.twitter.com/4Q4nPXag39