Μέσι και Λαουτάρο σκόραραν από δύο γκολ ο καθένας στην άνετη τεσσάρα της Αργεντινής επί της Γουατεμάλας στο φιλικό πρετοιμασίας που έδωσε η «αλμπισελέστε» ενόψει του Copa America.

Οι Λιονέλ Μέσι και Λαουτάρο Μαρτίνες «τιμώρησαν» την Γουατεμάλα, που πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα με αυτογκόλ του δεύτερου και την φιλοδώρησαν τελικά με τέσσερα τέρματα.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής ήταν εκείνος που ισοφάρισε σχετικά άμεσα για την ομάδα του στο 12ο λεπτό, μετά από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα, των οικοδεσποτών, που έβγαλε τον Μέσι μόνο του και προ κενής εστίας, ο οποίος έκανε εύκολα το 1-1.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την ανατροπή της Αργεντινής πριν καν βγει το ημίχρονο με το γκολ που σημείωσε στο 39ο λεπτό μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο δεύτερο ημίχρονο και το 66ο λεπτό η «αλμπισελέστε» έκρυψε την μπάλα και σκόραρε για το 3-1. Ο Φερνάντες έβγαλε μία τρομερή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Γουατεμάλα, ο Μέσι έκανε το γύρισμα στον Λαουτάρο κι εκείνος με σχεδόν εξουδετερωμένο τον αντίπαλο κίπερ σκόραρε εύκολα.

Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Λιονέλ Μέσι. Ο 36χρονος «μάγος» έπαιξε το 1-2 με τον Ντι Μαρία και βγήκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Γουατεμάλα, τελειώνοντας την φάση με το γνωστό του τσιμπηματάκι και διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.