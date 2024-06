Η Σουηδία αποέτισε θερμό φόρο τιμής στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά το φιλικό με τη Σερβία. Συγκινημένος ο «Ίμπρα».

«Βλέπω ότι σας έλειψα...», είπε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, με τα μάτια του να γυαλίζουν από συγκίνηση. Για μια στιγμή, μοιάζει σαν αυτή η ανθρώπινη ενσάρκωση της αυτοαναφορικότητας, που «δεν μπορεί παρά να γελάει με το πόσο τέλειος είμαι», εκείνος που περιγράφει τον εαυτό του ως «θρύλο» και συγκρίνεται τακτικά με τον Θεό, να είναι έτοιμος να λυγίσει από συναισθηματική φόρτιση.

«...ακόμη και στο γήπεδο», προσθέτει. «Κι εμένα μου έλειψες». Η Σουηδία μόλις είχε χάσει 3-0 στην έδρα της και, ακόμη και αν το σκορ κολακεύει τη Σερβία, παραμένει βαρύ. Ο Ιμπραΐμοβιτς στέκεται στο κέντρο του γηπέδου της Friends Arena και απευθύνεται στο σχεδόν γεμάτο από 46.956 θεατές πλήθος. Οι παρευρισκόμενοι είναι καθηλωμένοι. Ο Ιμπραΐμοβιτς έχει να ξεκινήσει σε διεθνή αγώνα από τις 11 Νοεμβρίου 2021 και έχει να παίξει για τη χώρα του από τις 24 Μαρτίου 2023, όταν μπήκε για 17 λεπτά στον αγώνα με το Βέλγιο.

❤ Zlatan Ibrahimovic was thanked by the Swedish national team this evening for the first time since his retirement 🇸🇪



